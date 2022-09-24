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В Минобороны РФ перестановки: замминистра стал "мариупольский мясник" Мизинцев

Ирина БалачукСуббота, 24 сентября 2022, 13:25
В Минобороны РФ перестановки: замминистра стал мариупольский мясник Мизинцев
Михаил Мизинцев. Фото wikipedia.org

Генерала-полковника Михаила Мизинцева, который руководил осадой Мариуполя, назначили на должность заместителя Министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев".

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Детали: Генерала армии Дмитрия Булгакова уволили с должности заместителя Министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.

На какую именно должность переходит Булгаков, в Минобороны РФ не уточнили.

Для справки. Мизинцев ранее занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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Мизинцев руководил операцией в Сирии, а позже бомбардировками Мариуполя.

Британские и европейские СМИ называли Мизинцев "мариупольским мясником" и обвиняли его в жестокости по отношению к мирному населению во время осады Мариуполя.

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Темы: РосcиявойнаМинобороны
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