В Минобороны РФ перестановки: замминистра стал "мариупольский мясник" Мизинцев
Генерала-полковника Михаила Мизинцева, который руководил осадой Мариуполя, назначили на должность заместителя Министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно Минобороны РФ: "На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев".
Детали: Генерала армии Дмитрия Булгакова уволили с должности заместителя Министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.
На какую именно должность переходит Булгаков, в Минобороны РФ не уточнили.
Для справки. Мизинцев ранее занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Мизинцев руководил операцией в Сирии, а позже бомбардировками Мариуполя.
Британские и европейские СМИ называли Мизинцев "мариупольским мясником" и обвиняли его в жестокости по отношению к мирному населению во время осады Мариуполя.
Читайте также: Репортаж из судов над путинской бандой. Основано на реальных событиях