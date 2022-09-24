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Естонія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 13:30

Естонія вирішила долучитися до позову України проти Росії, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Естонія вирішила скористатися положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду й долучитися до позову.

"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії і висунутим нею неправдивим звинуваченням", - сказав глава МЗС Урмас Рейнсалу.

Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, необхідністю перешкодити Україні і покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.

Рейнсалу сказав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами. "У Росії не було жодного права вторгатися в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді", - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Ірландія та Фінляндія  вирішили долучитися до позову України проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті: Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ.

Деталі у статті: В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Теми: ЕстоніягеноцидРосіявійна
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