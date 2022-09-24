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Эстония присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 13:30

Эстония решила присоединиться к иску Украины против России, поданного в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Эстония решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску.

"Эстония вместе с другими участниками конвенции о предотвращении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предотвращения преступления геноцида и наказания за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид. Суд должен дать оценку действиям России и выдвинутым ею ложным обвинениям", - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Украина обратилась в Международный суд 26 февраля, поскольку Россия оправдывала вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, необходимостью помешать Украине и наказать ее за предполагаемый геноцид в Луганской и Донецкой областях.

Рейнсалу сказал, что это был надуманный повод для признания Луганской и Донецкой областей самостоятельными государствами. "У России не было никакого права вторгаться в Украину, как нет оснований и у выдвинутого Россией обвинения Украины в геноциде", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Ирландия и Финляндия решили присоединиться к иску Украины против России.

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Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье: Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ.

Детали в статье: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Темы: ЭстониягеноцидРосcиявойна
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