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У Дніпрі і Покровську викрили інформаторів окупантів – СБУ

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 14:00
Фото СБУ

СБУ повідомила, що під час багатоетапної спецоперації знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь в прифронтових районах на сході і півдні України.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "На Донеччині двоє російських агентів передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Інформатори були завербовані представниками ФСБ після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб РФ потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточуючих". 

 
фото сбу 

Деталі: СБУ затримала обох агентів у Покровську під час спроби передачі розвідінформації росіянам.

Ще одного помічника окупантів викрили у Дніпрі. Ув’язненого однієї з виправних установ спецслужби РФ завербували через зв’язки у кримінальних колах. 

 
фото сбу 

В’язень за допомогою прихованого мобільного телефона налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокації українських блокпостів, отримані дані він пересилав загарбникам. 

 
фото сбу

Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУДніпроДонецька область
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