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В Днепре и Покровске разоблачили информаторов оккупантов – СБУ

Ирина БалачукСуббота, 24 сентября 2022, 14:00
Фото СБУ

СБУ сообщила, что во время многоэтапной спецоперации обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, которая корректировала вражеский огонь в прифронтовых районах на востоке и юге Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "В Донецкой области двое российских агентов передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб РФ попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировали" среди окружающих". 

 
Фото сбу 

Детали: СБУ задержала обоих агентов в Покровске при попытке передачи развединформации россиянам.

Еще одного помощника оккупантов разоблачили в Днепре. Заключенного одного из исправительных учреждений спецслужбы РФ завербовали через связи в криминальных кругах. 

 
Фото СБУ

Злоумышленник с помощью скрытого мобильного телефона наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокации украинских блокпостов, полученные данные он пересылал захватчикам. 

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фото сбу 

Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУДнепрДонецкая область
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