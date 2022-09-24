Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни масово роздають повістки кримським татарам. Ті змушені їхати з Криму

Севгіль Мусаєва, Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 14:11
фото з сайту RUBRYKA.COM

Кримські татари виїжджають з окупованого Криму. Не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців.

Джерело: співрозмовники серед кримських татар в окупованому Криму, "Крим SOS"

Деталі: Розпочата в Криму мобілізаційна кампанія торкається перш за все кримських татар.

За даними УП, з усіх вручених в Криму повісток 80% отримали саме представники киримли.

Дослівно: "Людей забирають просто з домівок у військкомати. Всі чоловіки ходять чорні. Ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців".

Більше деталей: Через небажання воювати велика кількість чоловіків з родинами залишають Крим. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з Росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

Правозахисники "Крим SOS" наголошують, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. За їхніми оцінками, кримські татари отримали майже 90% повісток у Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Також активісти пояснюють, що Росія цілеспрямовано нищить корінний народ України, кинувши їх на війну проти власної держави.

Довідково: Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином.

Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

Теми: Кримкримські татариокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ОновленоВорог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"

Зеленський дав три обіцянки російським військовим, які здадуться в полон

РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ

фото, відео, оновленоПротести проти мобілізації в РФ: сотні затриманих, силовики б'ють людей

Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації

Усі новини...
Крим
Кримчан закликають ухилятися від мобілізації окупантів і виходити на протест
У Криму заборонили виїзд чоловіків без дозволу військкомату
Росія засудила одного з лідерів кримськотатарського руху Джеляла до 17 років в'язниці
Останні новини
03:48
Зеленський: "Ми відповімо агресору на всі удари"
02:52
ЗСУ уразили розташування росгвардії в Херсоні – оперативне командування
02:26
5 мін і 11 прильотів – в ОВА повідомили про ворожі обстріли Сумщини
01:33
Повітряники розповіли, як збивають запущені Росією іранські безпілотники
00:48
ОновленоВорог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
23:31
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"
23:24
Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території – Лавров
23:03
У МЗС РФ заявили, що домовлятися з ними Україні буде важче
22:51
У Кремлі подумують про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії – ЗМІ
22:23
доповненоВ окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух – мер
Усі новини...