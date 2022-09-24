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Росіяни масово роздають повістки кримським татарам. Ті змушені їхати з Криму

Севгіль Мусаєва, Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 14:11
Росіяни масово роздають повістки кримським татарам. Ті змушені їхати з Криму
фото з сайту RUBRYKA.COM

Кримські татари виїжджають з окупованого Криму. Не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців.

Джерело: співрозмовники серед кримських татар в окупованому Криму, "Крим SOS"

Деталі: Розпочата в Криму мобілізаційна кампанія торкається перш за все кримських татар.

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За даними УП, з усіх вручених в Криму повісток 80% отримали саме представники киримли.

Дослівно: "Людей забирають просто з домівок у військкомати. Всі чоловіки ходять чорні. Ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців".

Більше деталей: Через небажання воювати велика кількість чоловіків з родинами залишають Крим. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з Росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

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Правозахисники "Крим SOS" наголошують, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. За їхніми оцінками, кримські татари отримали майже 90% повісток у Криму.

Також активісти пояснюють, що Росія цілеспрямовано нищить корінний народ України, кинувши їх на війну проти власної держави.

Довідково: Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином.

Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

Теми: Кримкримські татариокупаціявійна
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