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Россияне массово раздают повестки крымским татарам. Те вынуждены уезжать из Крыма

Севгиль Мусаева, Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 14:11
фото с сайта RUBRYKA.COM

Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма. Не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.

Источник: собеседники среди крымских татар в оккупированном Крыму, "Крим SOS"

Детали: Начатая в Крыму мобилизационная кампания касается прежде всего крымских татар.

По данным УП, из всех врученных в Крыму повесток 80% получили именно представители кырымлы.

Дословно: "Людей забирают прямо из домов в военкоматы. Все мужчины ходят черные. Никто не хочет участвовать в войне против своей страны, ехать и убивать украинцев".

Больше деталей: Из-за нежелания воевать большое количество мужчин с семьями покидают Крым. Люди выезжают в ближайшие приграничные страны с Россией: Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.

Правозащитники "Крым SOS" отмечают, что мобилизация крымских татар может привести к геноциду. По их оценкам, крымские татары получили почти 90% повесток в Крыму.

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Также активисты объясняют, что Россия целенаправленно уничтожает коренной народ Украины, бросив их на войну против собственного государства.

Справка: Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением.

Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Темы: Крымкрымские татарыоккупациявойна
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