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На Харківщині спіймали зрадника: був керівником у псевдополіції в окупованому Ізюмі

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 14:27
На Харківщині спіймали зрадника: був керівником у псевдополіції в окупованому Ізюмі
Фото прокуратури

У Харківській області затримали поплічника російських загарбників, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "Затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)".

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Деталі: Повідомляється, що під час окупації Ізюма експоліцейський добровільно перейшов на бік ворога.

Спершу йому дали посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому "Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області", а згодом підвищили до "начальника відділу дільничних інспекторів".

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками "ЛНР" приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

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Після звільнення Харківщини помічник окупантів намагався втекти, але 23 вересня його затримали.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці заочно повідомили про підозру 33-річному мешканцю смт Козача Лопань, який під час окупації селища пішов на співпрацю з ворогом і очолив так звану "Народну міліцію".

Встановлено, що колаборант приймав на службу інших осіб, організовував діяльність працівників, підписував та погоджував незаконні службові документи.

Теми: Харківська областьдеокупаціяколаборація
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