На Харьковщине поймали предателя: был начальником в псевдополиции в оккупированном Изюме

В Харьковской области задержали пособника российских захватчиков, который во время оккупации Изюма занимал руководящую должность в псевдополиции.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Задержано и сообщено о подозрении 43-летнему бывшему полицейскому из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что во время оккупации Изюма экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага.

Сначала ему дали должность "участкового инспектора полиции" в так называемом "Изюмском районном управлении полиции Харьковской области", а затем повысили до "начальника отдела участковых инспекторов".

В июле предатель вместе с российскими военными и боевиками "ЛНР" приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.

После освобождения Харьковщины помощник оккупантов пытался бежать, но 23 сентября его задержали.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители заочно сообщили о подозрении 33-летнему жителю пгт Казачья Лопань, который во время оккупации поселка пошел на сотрудничество с врагом и возглавил так называемую "Народную милицию".

Установлено, что коллаборант принимал на службу других лиц, организовывал деятельность сотрудников, подписывал и согласовывал незаконные служебные документы.