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Російські найманці готують провокації на білорусько-українському кордоні – ССО

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 16:19
кордон України та Білорусі, фото Держприкордонслужби

До Мінська прибули російські найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні.

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: За інформацією ЦНС, яка отримана від білоруського підпілля, до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців ПВК "Ліга" з особистою зброєю та боєприпасами.

Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Дослівно: "Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін. Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути в цю війну додаткові сили, зокрема Білорусь".

Більше деталей: У центрі зазначають, що "ГардСервіс" - не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством у Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Теми: БілорусьРосіякордонвійна
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