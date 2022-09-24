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Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе – ССО

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 16:19
Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе – ССО
граница Украины и Беларуси, фото Госпогранслужбы

В Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Детали: По информации ЦНС, полученной от белорусского подполья, в Минск 20 сентября прибыло 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.

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Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Дословно: "Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин. Заметим, что такие диверсии играют на руку Москве, которая стремится втянуть в эту войну дополнительные силы, в частности Беларусь".

Больше деталей: В центре отмечают, что "ГардСервис" - не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

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Темы: БеларусьРосcияграницавойна
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