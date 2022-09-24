Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе – ССО

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 16:19
граница Украины и Беларуси, фото Госпогранслужбы

В Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Детали: По информации ЦНС, полученной от белорусского подполья, в Минск 20 сентября прибыло 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.

Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Дословно: "Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин. Заметим, что такие диверсии играют на руку Москве, которая стремится втянуть в эту войну дополнительные силы, в частности Беларусь".

Больше деталей: В центре отмечают, что "ГардСервис" - не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Темы: БеларусьРосcияграницавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

фото, видео, обновленоПротесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей

Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации

Все новости...
Беларусь
МИД Чехии предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов с целью обучения в стране
Лукашенко уверяет, что мобилизации в Беларуси не будет
В Беларуси говорят, что им мобилизация не нужна, потому что они и так мобилизованы
Последние новости
05:39
Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW
04:40
Польша усиливает границу новой группировкой
03:48
Зеленский: "Мы ответим агрессору на все удары"
02:52
ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование
02:26
5 мин и 11 прилетов – в ОВА сообщили о вражеских обстрелах Сумщины
01:33
Воздушники рассказали, как сбивают запущенные Россией иранские беспилотники
00:48
ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью
23:31
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"
23:24
Ядерная доктрина РФ будет распространяться и на "новые" территории – Лавров
23:03
В МИД РФ заявили, что договариваться с ними Украине будет труднее
Все новости...