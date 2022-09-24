Французькі депутати хочуть розслідувати ймовірне російське фінансування партій

Члени Національної асамблеї Франції звернулися до президента нижньої палати парламенту країни з проханням створити слідчий комітет для розслідування ймовірного російського фінансування політичних партій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У листі до президенки Національної асамблеї Яель Браун-Піве депутати заявили, що цей крок був викликаний недавнім розсекреченням американської розвідки, яка показала, що Росія заплатила сотні мільйонів євро іноземним політичним партіям "з метою ... вплинути на вибори".

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Вісім депутатів, які належать до партії президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед!", також зазначили, що ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" все ще виплачує кредит, наданий російськими банками.

"Ці факти чітко вказують на бажання Росії впливати на французькі публічні дебати ... вони вимагають створення слідчого комітету, щоб встановити, чи отримували французькі політичні партії - і які саме - вигоду від російського фінансування", - написали депутати.

Посилаючись на розсекречені дані американської розвідки, високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив 13 вересня, що Сполучені Штати очікують, що Росія все частіше вдаватиметься до прихованого політичного фінансування в найближчі місяці, щоб підірвати міжнародні санкції через війну в Україні та зберегти вплив Москви за кордоном.

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Однак посадовець не уточнив, на які саме країни спрямовані зусилля російського впливу, і не надав конкретних доказів, які б підтверджували звинувачення у таємному фінансуванні.