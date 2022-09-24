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Французские депутаты хотят расследовать предполагаемое российское финансирование партий

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 16:20

Члены Национальной ассамблеи Франции обратились к президенту нижней палаты парламента страны с просьбой создать следственный комитет для расследования вероятного российского финансирования политических партий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В письме к президенту Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве депутаты заявили, что этот шаг был вызван недавним рассекречиванием американской разведки, которая показала, что Россия заплатила сотни миллионов евро иностранным политическим партиям "с целью ... повлиять на выборы".

Восемь депутатов, принадлежащих к партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед!", также отметили, что ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" все еще выплачивает кредит, предоставленный российскими банками.

"Эти факты четко указывают на желание России влиять на французские публичные дебаты ... они требуют создания следственного комитета, чтобы установить, получали ли французские политические партии - и какие именно - выгоду от российского финансирования", - написали депутаты.

Ссылаясь на рассекреченные данные американской разведки, высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил 13 сентября, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия все чаще будет прибегать к скрытому политическому финансированию в ближайшие месяцы, чтобы подорвать международные санкции из-за войны в Украине и сохранить влияние Москвы за рубежом.

Однако чиновник не уточнил, на какие именно страны направлены усилия российского влияния, и не предоставил конкретных доказательств, подтверждающих обвинения в тайном финансировании.

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Темы: ФранцияРосcияпартии
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