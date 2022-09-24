У Нідерландах готові приймати російських ухилянтів

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.

Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

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Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" – зазначив Ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, "але це може змінитися на наступному тижні".

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Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

Країни Балтії і Польща однак стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС. Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п'ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.