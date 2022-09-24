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У Нідерландах готові приймати російських ухилянтів

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 17:13

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.

Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" – зазначив Ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, "але це може змінитися на наступному тижні".

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

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Країни Балтії і Польща однак стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС. Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п'ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.

Теми: НідерландиРосіямобілізація
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