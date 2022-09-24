Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нідерландах готові приймати російських ухилянтів

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 17:13

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.

Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

Реклама:

Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" – зазначив Ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, "але це може змінитися на наступному тижні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

Країни Балтії і Польща однак стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС. Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п'ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.

Теми: НідерландиРосіямобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Нідерланди
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Голова МЗС Нідерландів може стати єврокомісаром
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: