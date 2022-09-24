В Нидерландах готовы принимать российских уклонистов

Россияне, которые приезжают в Нидерланды, чтобы избежать военной службы в собственной стране, "точно не будут" высланы обратно.

Об этом заявил госсекретарь по убежищу и миграции Эрик ван дер Бург, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

В конце июня Ван дер Бург решил, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, позволят остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.

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Это дает правительству время оценить, как поступить с этой группой. Вопрос о предоставлении убежища россиянам, которые не хотят воевать, будет решаться в каждом конкретном случае отдельно.

"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или им угрожает опасность?" - отметил Ван дер Бург.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов пока не получила заявок ни от одного российского уклониста. По данным службы, с начала войны 83 россиянина попросили убежища в Нидерландах. Фонд по делам беженцев также сообщил, что не видит никакого эффекта от частичной мобилизации, объявленной на этой неделе президентом России, "но это может измениться на следующей неделе".

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Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что Европа должна разрешить въезд российским гражданам, которые хотят покинуть страну, отказываясь выполнять преступные приказы Путина.

Страны Балтии и Польша однако обеспокоены тем, что открытие дверей для россиян может позволить пропутинским оперативникам попасть в ЕС. Финляндия закрыла свои двери для российских туристов в пятницу после того, как в последние дни резко возросло количество людей, прибывающих на финско-российскую границу.