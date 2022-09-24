Зруйновані мости: на річці Ірпінь збудують ще один переїзд

Київська ОВА планує вже до 10 жовтня відкрити додатковий тимчасовий переїзд через річку Ірпінь, щоб полегшити автомобільне сполучення між Києвом, Бучею і Гостомелем.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Деталі: Переправу збудують біля мосту, який був зруйнований у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (так звана Варшавська траса).

Зараз там уже є переїзд, але він не справляється з потоком автівок, і в цьому місці постійно утворюються затори.

Пряма мова Кулеби: "Ми працюємо над тим, щоб відкрити ще один тимчасовий переїзд. Строк виконання – 10 жовтня.

Розумію всі незручності та невдоволення громади, адже так само щодня їжджу цим мостом. Але прошу ще трохи потерпіти, і зовсім скоро ми вирішимо цю проблему".

Більше деталей: Очільник ОВА додав, що ремонт повноцінного мосту триває, навіть у вихідні дні.