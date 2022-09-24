Разрушенные мосты: на реке Ирпень построят еще один переезд

Киевская ОВА планирует уже до 10 октября открыть дополнительный временный переезд через реку Ирпень, чтобы облегчить автомобильное сообщение между Киевом, Бучей и Гостомелем.

Источник: председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: Переправу построят возле моста, который был разрушен в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин (так называемая Варшавская трасса).

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Сейчас там уже есть переезд, но он не справляется с потоком автомобилей, и в этом месте постоянно образуются пробки.

Прямая речь Кулебы: "Мы работаем над тем, чтобы открыть еще один временный переезд. Срок выполнения - 10 октября.

Понимаю все неудобства и недовольство общества, ведь так же ежедневно езжу по этому мосту. Но прошу еще немного потерпеть, и совсем скоро мы решим эту проблему".

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Больше деталей: Глава ОВА добавил, что ремонт полноценного моста продолжается, даже в выходные дни.