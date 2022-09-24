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Путін не блефує, ЄС має всерйоз поставитися до його ядерних погроз – Боррель

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 19:03
Путін не блефує, ЄС має всерйоз поставитися до його ядерних погроз – Боррель
Жозеп Боррель, Getty Images

ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ Владіміра Путіна про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

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"Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і реакція Путіна - погроза застосування ядерної зброї - це дуже погано", - сказав Боррель.

Через сім місяців після початку вторгнення Росії в Україну аналітики погоджуються, що сили Путіна відступають, але, за словами очільника європейської дипломатії, має бути досягнуте "дипломатичне рішення", яке "збереже суверенітет і територіальну цілісність України".

"В іншому випадку, ми можемо закінчити війну, але не матимемо миру, і у нас буде нова війна", - сказав він.

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У зверненні до нації на початку цього тижня Путін заявив, що його країна має "різноманітну зброю знищення" і буде "використовувати всі доступні нам засоби", додавши при цьому: "Я не блефую".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС поділився тривожними наріканнями, які він чув скрізь, куди б не пішов. Від друзів у відпустці до лідерів з усього світу, присутніх на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня, всі вони запитували його, коли закінчиться війна. "Зупиніть цю війну, я не можу оплатити рахунок за електроенергію - було загальним рефреном", - з жалем констатував він.

Але нові і тривожні погрози Москви, в тому числі погано завуальована ядерна, також привертають увагу. Більшість західних лідерів, включаючи Борреля, як і раніше, категоричні щодо необхідності дотримуватися свого курсу щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, Білий дім серйозно сприймає ядерні погрози Путіна і називає таку риторику безвідповідальною.

Про сценарії можливого застосування ядерної зброї та варіанти відповіді Заходу на це читайте у статті Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

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Теми: ПутінЄСядерна зброя
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