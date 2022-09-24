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Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 19:03
Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель
Жозеп Боррель, Getty Images

ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, война достигла "опасного момента".

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"Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза применения ядерного оружия - это очень плохо", - сказал Боррель.

Через семь месяцев после начала вторжения России в Украину аналитики соглашаются, что силы Путина отступают, но, по словам главы европейской дипломатии, должно быть достигнуто "дипломатическое решение", которое "сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины".

"В противном случае, мы можем закончить войну, но не будем иметь мира, и у нас будет новая война", - сказал он.

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В обращении к нации в начале этой недели Путин заявил, что его страна имеет "разнообразное оружие уничтожения" и будет "использовать все доступные нам средства", добавив при этом: "Я не блефую".

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС поделился тревожными нареканиями, которые он слышал везде, куда бы ни пошел. От друзей в отпуске до лидеров со всего мира, присутствующих на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, все они спрашивали его, когда закончится война. "Остановите эту войну, я не могу оплатить счет за электроэнергию - было общим рефреном", - с сожалением констатировал он.

Но новые и тревожные угрозы Москвы, в том числе плохо завуалированная ядерная, также привлекают внимание. Большинство западных лидеров, включая Борреля, по-прежнему категоричны относительно необходимости придерживаться своего курса в отношении войны в Украине.

Как сообщалось, Белый дом серьезно воспринимает ядерные угрозы Путина и называет такую риторику безответственной.

О сценариях возможного применения ядерного оружия и вариантах ответа Запада на это читайте в статье Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

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Темы: ПутинЕСядерное оружие
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