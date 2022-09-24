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У Конгресі США закликають Байдена ініціювати виключення РФ з Радбезу ООН

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 19:44

У Конгресі США вважають, що Сполучені Штати мають домагатись виключення Росії із Ради Безпеки ООН.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіли як представники Демократичної, так і Республіканської партій США.

Так за словами конгресмена-республіканця від 1-го виборчого округу в штаті Пенсильванія Браяна Фіцпатріка, члени групи підтримки України в Конгресі планують відповідне двопартійне звернення.

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"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна, чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду, в цю саму мить поки ми розмовляємо, має членство у Раді Безпеки ООН", - заявив Фіцпатрік.

Він вважає, що виключення РФ із Радбезу ООН у нинішній ситуації є правильним кроком і американські законодавці будуть наполягати на його виконанні.

"Це смішно, і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і буде тиск з боку кількох законодавців на Капітолійському пагорбі, щоб це сталося", - додав конгресмен від Республіканської партії.

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Конгресмен-демократ від 5-го виборчого округу штату Іллінойс Майк Квіглі також підтримує виключення Росії із Радбезу та наголошує, що сьогодні Москва шантажує всю міжнародну спільноту, тримаючи у своїх руках найбільшу атомну електростанцію в Європі на території України.

"Авжеж! Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні. Як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін так погрожує і грає в цю жахливу, небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у п'ятницю, що слід призупинити членство Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Теми: СШАБайденРосіяООН
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