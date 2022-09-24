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В Конгрессе США призывают Байдена инициировать исключение РФ из Совбеза ООН

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 19:44

В Конгрессе США считают, что Соединенные Штаты должны добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" рассказали как представители Демократической, так и Республиканской партий США.

Так по словам конгрессмена-республиканца от 1-го избирательного округа в штате Пенсильвания Брайана Фицпатрика, члены группы поддержки Украины в Конгрессе планируют соответствующее двухпартийное обращение.

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"Я буду призывать к этому. И моя коллега, конгрессвумен Марси Каптур также будет призывать к этому. Это будет двухпартийное обращение сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе - навсегда исключить Россию из Совета Безопасности и вообще из ООН. Это позор для этой организации. Страна, чье войско и правительство активно осуществляют худшую форму геноцида, в этот самый момент пока мы разговариваем, имеет членство в Совете Безопасности ООН", - заявил Фицпатрик.

Он считает, что исключение РФ из Совбеза ООН в нынешней ситуации является правильным шагом и американские законодатели будут настаивать на его выполнении.

"Это смешно, и откровенно говоря, это даже не должно быть темой обсуждения. Тот факт, что это воспринимают как маловероятную возможность, плохо говорит об ООН. Я думаю, что им пора навести порядок в своей организации. Им нужно делать то, что очевидно является правильным, и будет давление со стороны нескольких законодателей на Капитолийском холме, чтобы это произошло", - добавил конгрессмен от Республиканской партии.

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Конгрессмен-демократ от 5-го избирательного округа штата Иллинойс Майк Квигли также поддерживает исключение России из Совбеза и отмечает, что сегодня Москва шантажирует все международное сообщество, держа в своих руках крупнейшую атомную электростанцию в Европе на территории Украины.

"Конечно! Путин играет в опасную игру с атомными электростанциями в Украине. Как сказал президент Зеленский, последствия могут быть в шесть раз больше Чернобыля. Если недостаточно того, что президент Путин так угрожает и играет в эту ужасную, опасную игру. Если этого недостаточно, то я не знаю, что еще нужно", - сказал он.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что следует приостановить членство России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Темы: СШАБайденРосcияООН
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