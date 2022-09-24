Російські губернатори критикують мобілізацію через зайву масовість

Уже три губернатори російських регіонів розкритикували військкомати за те, що мобілізують усіх підряд, навіть тих, хто не підлягає призову. До них приєднався псевдоглава Севастополя.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Першим на те, що військкомати мобілізують громадян, які не підходять під критерії, задані Міністерством оборони, заявив глава Якутії Айсен Ніколаєв. Потім - губернатор Магаданської області Сергій Носов. Після них - "розібратися з тими, кого призвали помилково" зібрався окупаційний "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв.

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Тепер і губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив, що військкомати "помилково" мобілізували деяких громадян. За його словами, вони мають повернутися додому.

За інформацією видання, також відомі випадки в Саратовській, Волгоградській і Нижегородській областях та Бурятії, коли громадян мобілізували незаконно.