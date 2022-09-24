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Російські губернатори критикують мобілізацію через зайву масовість

"Українська правда"Субота, 24 вересня 2022, 20:42
Getty Images

Уже три губернатори російських регіонів розкритикували військкомати за те, що мобілізують усіх підряд, навіть тих, хто не підлягає призову. До них приєднався псевдоглава Севастополя.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Першим на те, що військкомати мобілізують громадян, які не підходять під критерії, задані Міністерством оборони, заявив глава Якутії Айсен Ніколаєв. Потім - губернатор Магаданської області Сергій Носов. Після них - "розібратися з тими, кого призвали помилково" зібрався окупаційний "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв.

Тепер і губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив, що військкомати "помилково" мобілізували деяких громадян. За його словами, вони мають повернутися додому.

За інформацією видання, також відомі випадки в Саратовській, Волгоградській і Нижегородській областях та Бурятії, коли громадян мобілізували незаконно.

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Теми: мобілізаціяРосіярегіонивійна
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