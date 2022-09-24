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Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость

"Украинская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 20:42
Getty Images

Уже три губернатора российских регионов раскритиковали военкоматы за то, что мобилизуют всех подряд, даже тех, кто не подлежит призыву. К ним присоединился псевдоглава Севастополя.

Источник: "Медуза"

Детали: Первым на то, что военкоматы мобилизуют граждан, которые не подходят под критерии, заданные Министерством обороны, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Затем — губернатор Магаданской области Сергей Носов. После них — "разобраться с теми, кого призвали по ошибке" собрался оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развозжаев.

Теперь и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что военкоматы "по ошибке" мобилизовали некоторых граждан. По его словам, они должны вернуться домой.

По информации издания, также известны случаи в Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях и Бурятии, когда граждан мобилизовали незаконно.

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Темы: мобилизацияРосcиярегионывойна
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