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У МЗС РФ заявили, що домовлятися з ними Україні буде важче

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 23:03
У МЗС РФ заявили, що домовлятися з ними Україні буде важче
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не робитиме перших кроків назустріч діалогу із Заходом і що чим довше Київ відмовляється від переговорів, тим важче буде домовлятися.

Джерело: Лавров у виступі на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у суботу, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми від контактів (із Заходом - ред.) не відмовляємося, і коли надходять відповідні пропозиції, ми погоджуємося. Хочуть наші партнери потихеньку зустрітися, щоб ніхто про це не дізнався, будь ласка. Але в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, Росія не буде робити жодних перших кроків".

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Деталі: Лавров також заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, "але ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що, чим довше вони відмовляються, тим важче, у підсумку, буде домовлятися".

Він також поскаржився, що Захід "закотив істерику" через так звані "референдуми" на окупованих Росією територіях України, міністр навіть пригадав слова президента України Володимира Зеленського.

"Але люди, які проживають там, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю в серпні 2021 року рекомендував президент Зеленський. Тоді він порадив усім, хто відчуває себе росіянами, заради блага своїх дітей та онуків іти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи з собою водночас свої землі, на яких століттями жили їхні предки", - сказав він.

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Теми: ЛавровпереговориРосія
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