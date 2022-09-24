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В МИД РФ заявили, что договариваться с ними Украине будет труднее

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 23:03
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом и что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться.

Источник: Лавров в выступлении на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в субботу, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Мы от контактов (с Западом – ред.) не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов".

Детали: Лавров также заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, "но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться".

Он также пожаловался, что Запад "закатил истерику" из-за так называемых "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины, министр даже вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки", — сказал он.

Темы: ЛавровпереговорыРосcия
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