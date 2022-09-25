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Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 00:48
наслідки обстрілів у Запоріжжі, ілюстративне фото: telegram Старуха

Вночі 25 вересня Запоріжжя стало мішенню ракетного удару.

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова: "Обласний центр знову став мішенню ворога.

Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів".

Оновлено: За словами Старуха, інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Руйнувань  зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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