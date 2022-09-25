Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
Неділя, 25 вересня 2022, 00:48
Вночі 25 вересня Запоріжжя стало мішенню ракетного удару.
Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух
Пряма мова: "Обласний центр знову став мішенню ворога.
Реклама:
Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів".
Оновлено: За словами Старуха, інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.
ВІДЕО ДНЯ