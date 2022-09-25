Враг нанес массированный ракетный удар по Запорожью
Воскресенье, 25 сентября 2022, 00:48
Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью ракетного удара.
Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух
Прямая речь: "Областной центр снова стал мишенью врага.
Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов".
Обновлено: По словам Старуха, информация о пострадавших выясняется. Известно о трех раненых.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.