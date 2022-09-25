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Враг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 00:48
последствия обстрелов в Запорожье, иллюстративное фото: telegram Старуха

Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью ракетного удара.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух

Прямая речь: "Областной центр снова стал мишенью врага.

Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов".

Обновлено: По словам Старуха, информация о пострадавших выясняется. Известно о трех раненых.

Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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