Враг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

последствия обстрелов в Запорожье, иллюстративное фото: telegram Старуха

Ночью 25 сентября Запорожье стало мишенью ракетного удара.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух

Прямая речь: "Областной центр снова стал мишенью врага.

Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов".

Обновлено: По словам Старуха, информация о пострадавших выясняется. Известно о трех раненых.

Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.