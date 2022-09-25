5 мін і 11 прильотів – в ОВА повідомили про ворожі обстріли Сумщини

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про ворожі обстріли області 24 вересня з боку росіян.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: По Есманській громаді за день прилетіло 5 мін від росіян.

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Майже о 14 був обстріл з РСЗВ по Шалигинській громаді, 6 прильотів.

З 15.30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда − 5 прильотів.

"На щастя, без жертв та руйнувань", – зазначив Живицький.