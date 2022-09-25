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5 мин и 11 прилетов – в ОВА сообщили о вражеских обстрелах Сумщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 02:26
5 мин и 11 прилетов – в ОВА сообщили о вражеских обстрелах Сумщины
иллюстративное фото из telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о вражеских обстрелах области 24 сентября со стороны россиян.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: По Эсманской общине за день прилетело 5 мин от россиян.

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Почти в 14 был обстрел из РСЗО по Шалыгинской громаде, 6 прилетов.

С 15.30 враг совершил артобстрел города Середина-Буда - 5 прилетов.

"К счастью, без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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