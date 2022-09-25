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Зеленський: "Ми відповімо агресору на всі удари"

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 03:48
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на всі удари ворога.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах...

Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини.

Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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