Зеленский: "Мы ответим агрессору на все удары"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на все удары врага.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Мы ответим агрессору на все удары - по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам...

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Мы обязательно освободим всю нашу страну - от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины.

Мы не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев".