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Польща посилює кордон новим угрупованням

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 04:40
Польща посилює кордон новим угрупованням
фото: dpsu.gov.ua

У Польщі створять нове угруповання – Компонент оборони кордону (KOP).

Джерело: Укрінформ із посиланням на затвердження концепції щодо створення KOP, підписане міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком

Пряма мова Блащака: "Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення у складі військ територіальної оборони Компоненту оборони кордону".

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Деталі: Польський міністр підкреслив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року.

Він наголосив, що потрібно усвідомлювати: ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці й на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон.

Він повідомив, що вже зараз йдеться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах – Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському. Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби РП у захисті кордону країни.

ВІДЕО ДНЯ

Війська територіальної оборони Польщі створено у складі ЗС Польщі в 2017 році. До їх складу входять 18 бригад і понад 34 тис. військовослужбовців.

Теми: Польщакордонвійна
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