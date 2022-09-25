Польша усиливает границу новой группировкой

В Польше создадут новую группировку – Компонент обороны границы (KOP).

Источник: Укринформ со ссылкой на утверждение концепции по созданию KOP, подписанное министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком

Прямая речь Блащака: "Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию по созданию в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы".

Детали: Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года.

Он подчеркнул, что нужно осознавать: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу.

Он сообщил, что уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех приграничных воеводствах - Подляском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы РП в защите границы страны.

Войска территориальной обороны Польши созданы в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих.