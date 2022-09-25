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Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 05:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції.

Джерело: ISW

Деталі: За аналізом інституту, заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, які категорії чоловіків у РФ будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента Росії Владіміра Путіна.

Відтак, ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію виглядає нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань Шойгу щодо винятків.

На думку експертів, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти Російської Федерації несуть відповідальність за проведення мобілізації, а Міноборони встановлює квоти і терміни їх виконання.

Однак військові комісари, швидше за все, працюють на глав суб’єктів федерації, а не безпосередньо на Міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливу невідповідність між ними та Міноборони.

ISW також припускає, що постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації.

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Посади, які обіймає вище російське військове керівництво, продовжують зазнавати ротацій, що вказує на те, що Путін спостерігає системні проблеми як результат особистих помилок вищих підлеглих.

Інститут припускає, російські війська готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для війни на боці Росії.

А це є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • На окупованих територіях так звані "військові комісари" виконують накази про мобілізацію з порушенням міжнародних умов.
  • Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжить вирішувати системні проблеми у російському вищому командуванні шляхом заміни окремих вищих підлеглих.
  • Можливо, Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
  • Українські сили, ймовірно, продовжували досягати успіхів уздовж кордону Харківської та Луганської області та на північний захід від Лиману.
  • Українські військові чиновники зазначили, що діюча українська кампанія блокування на півдні України погіршує бойові можливості Росії.
  • Російські джерела визначили три місця, де українські війська проводили наземні операції в Херсонській області: північна частина Херсонської області, західна частина Херсонської області біля річки Інгулець і північний захід від міста Херсона поблизу кордону між Миколаївською та Херсонською областями.
  • Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута, міста Донецька та на заході Донецької області.
  • Російська влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фейкових референдумах.

Теми: війнаРосія
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