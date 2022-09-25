Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 05:39
Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції.

Джерело: ISW

Деталі: За аналізом інституту, заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, які категорії чоловіків у РФ будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента Росії Владіміра Путіна.

Реклама:

Відтак, ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію виглядає нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань Шойгу щодо винятків.

На думку експертів, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти Російської Федерації несуть відповідальність за проведення мобілізації, а Міноборони встановлює квоти і терміни їх виконання.

Однак військові комісари, швидше за все, працюють на глав суб’єктів федерації, а не безпосередньо на Міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливу невідповідність між ними та Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

ISW також припускає, що постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації.

Посади, які обіймає вище російське військове керівництво, продовжують зазнавати ротацій, що вказує на те, що Путін спостерігає системні проблеми як результат особистих помилок вищих підлеглих.

Інститут припускає, російські війська готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для війни на боці Росії.

А це є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • На окупованих територіях так звані "військові комісари" виконують накази про мобілізацію з порушенням міжнародних умов.
  • Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжить вирішувати системні проблеми у російському вищому командуванні шляхом заміни окремих вищих підлеглих.
  • Можливо, Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
  • Українські сили, ймовірно, продовжували досягати успіхів уздовж кордону Харківської та Луганської області та на північний захід від Лиману.
  • Українські військові чиновники зазначили, що діюча українська кампанія блокування на півдні України погіршує бойові можливості Росії.
  • Російські джерела визначили три місця, де українські війська проводили наземні операції в Херсонській області: північна частина Херсонської області, західна частина Херсонської області біля річки Інгулець і північний захід від міста Херсона поблизу кордону між Миколаївською та Херсонською областями.
  • Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута, міста Донецька та на заході Донецької області.
  • Російська влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фейкових референдумах.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
"Референдум" на Луганщині: окупанти вигадали явку до 50% у розбитих вщент містах – ОВА
ЗСУ знищили 400 окупантів за добу – Генштаб
Прикордонники розповіли про стан повернутих з полону бійців
Росіяни знали результати "референдумів" ще на початку вересня – перехоплення
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: