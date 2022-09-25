Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции.

Источник: ISW

Детали: По анализу института, заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, какие категории мужчин в РФ будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжению президента России Владимира Путина.

Поэтому ISW предполагает, что ответственность за частичную мобилизацию выглядит неравномерной и сложной, что, возможно, способствует путанице, дезорганизации и нарушению обязательств Шойгу по исключениям.

По мнению экспертов, мобилизационный указ определяет, что субъекты Российской Федерации несут ответственность за проведение мобилизации, а Минобороны устанавливает квоты и сроки их выполнения.

Однако военные комиссары, скорее всего, работают на глав субъектов федерации, а не непосредственно на Минобороны, что делает обоих ответственными за мобилизацию и создает возможное несоответствие между ними и Минобороны.

ISW также предполагает, что постоянные сообщения военных комиссаров о хаотичной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что они испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации.

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Должности, которые занимает высшее российское военное руководство, продолжают подвергаться ротациям, что указывает на то, что Путин наблюдает системные проблемы как результат личных ошибок высших подчиненных.

Институт предполагает, российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для войны на стороне России.

А это является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Ключевые выводы аналитиков ISW: