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Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 05:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции.

Источник: ISW

Детали: По анализу института, заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, какие категории мужчин в РФ будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжению президента России Владимира Путина.

Поэтому ISW предполагает, что ответственность за частичную мобилизацию выглядит неравномерной и сложной, что, возможно, способствует путанице, дезорганизации и нарушению обязательств Шойгу по исключениям.

По мнению экспертов, мобилизационный указ определяет, что субъекты Российской Федерации несут ответственность за проведение мобилизации, а Минобороны устанавливает квоты и сроки их выполнения.

Однако военные комиссары, скорее всего, работают на глав субъектов федерации, а не непосредственно на Минобороны, что делает обоих ответственными за мобилизацию и создает возможное несоответствие между ними и Минобороны.

ISW также предполагает, что постоянные сообщения военных комиссаров о хаотичной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что они испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации.

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Должности, которые занимает высшее российское военное руководство, продолжают подвергаться ротациям, что указывает на то, что Путин наблюдает системные проблемы как результат личных ошибок высших подчиненных.

Институт предполагает, российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для войны на стороне России.

А это является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • На оккупированных территориях так называемые "военные комиссары" выполняют приказы о мобилизации с нарушением международных условий.
  • Президент России Владимир Путин, вероятно, продолжит решать системные проблемы в российском высшем командовании путем замены отдельных высших подчиненных.
  • Возможно, Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
  • Украинские силы, вероятно, продолжали достигать успехов вдоль границы Харьковской и Луганской области и к северо-западу от Лимана.
  • Украинские военные чиновники отметили, что действующая украинская кампания блокирования на юге Украины ухудшает боевые возможности России.
  • Российские источники определили три места, где украинские войска проводили наземные операции в Херсонской области: северная часть Херсонской области, западная часть Херсонской области возле реки Ингулец и северо-запад от города Херсона вблизи границы между Николаевской и Херсонской областями.
  • Российские войска осуществили наземные атаки вокруг Бахмута, города Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские власти продолжают принуждать жителей оккупированной территории Украины голосовать на фейковых референдумах.

Темы: войнаРосcия
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