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ЗСУ дали відсіч ворогу в районах 6 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 06:45
ЗСУ дали відсіч ворогу в районах 6 населених пунктів – зведення
фото: Генштаб

Українські війська відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка;
  • на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган", та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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