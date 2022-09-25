ВСУ дали отпор врагу в районах 6 населенных пунктов – сводка

Украинские войска отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорск".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Роздоловка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковиевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.

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На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БПЛА.

В связи с частичной мобилизацией, объявленной военно-политическим руководством, российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые подписали краткосрочные контракты. В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий отныне зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов - подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Потери уточняются.