Росіяни випустили понад 170 снарядів із "Градів" та артилерії по Дніпропетровщині
Російські окупанти випустили понад 170 снарядів із "Градів" і ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської Валентин Резніченко в Telegram
Деталі: Прильоти були у Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.
За даними ОВА, попередньо, минулося без загиблих та поранених.
У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей.
У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.
У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.
Пряма мова: "Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.
В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій".