Росіяни випустили понад 170 снарядів із "Градів" та артилерії по Дніпропетровщині

руйнування на Дніпропетровщині. фото з ТГ Резніченка

Російські окупанти випустили понад 170 снарядів із "Градів" і ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської Валентин Резніченко в Telegram

Деталі: Прильоти були у Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.

За даними ОВА, попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей.

У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

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Пряма мова: "Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій".