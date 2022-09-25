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Росіяни випустили понад 170 снарядів із "Градів" та артилерії по Дніпропетровщині

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 09:23
Росіяни випустили понад 170 снарядів із Градів та артилерії по Дніпропетровщині
руйнування на Дніпропетровщині. фото з ТГ Резніченка

Російські окупанти випустили понад 170 снарядів із "Градів" і ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської Валентин Резніченко в Telegram

Деталі: Прильоти були у Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.

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За даними ОВА, попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей.

У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.

ВІДЕО ДНЯ

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

Пряма мова: "Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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