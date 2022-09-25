Россияне выпустили более 170 снарядов из "Градов" и артиллерии по Днепропетровщине

разрушения на Днепропетровщине. фото из ТГ Резниченко

Российские оккупанты выпустили более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской Валентин Резниченко в Telegram

Детали: Прилеты были в Червоногригорьевской, Никопольской и Марганецкой общинах.

По данным ОВА, предварительно, обошлось без погибших и раненых.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3 200 семей.

В Марганце тоже повреждены сети. Электричество исчезло почти у 3 000 семей.

В Червоногригорьевской громаде россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, машины, аптека, клуб, стадион и газопровод.

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Прямая речь: "Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить до середины дня. В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций".