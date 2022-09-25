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Британська розвідка: Мобілізацію можуть використати для посилення Росгвардії

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 09:30

Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

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"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, швидше за все, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів про приєднання на окупованих територіях.

"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.

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Раніше британська розвідка повідомила, що ракетні удари РФ по Карачунівській і Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві труднощі для українських збройних сил.

Теми: Велика Британіярозвідка
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