Британська розвідка: Мобілізацію можуть використати для посилення Росгвардії

Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, швидше за все, має особливе навантаження", - наголошується у звіті.

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів про приєднання на окупованих територіях.

"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.

Раніше британська розвідка повідомила, що ракетні удари РФ по Карачунівській і Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві труднощі для українських збройних сил.