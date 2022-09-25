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Британская разведка: Мобилизацию могут использовать для усиления Росгвардии

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 09:30

Российские власти могут употреблять мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Об этом говорится в ежедневном отчете английской разведки, пишет "Европейская правда".

Известный русский националист, депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию русских вооруженных сил на Росгвардию.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, испытывает особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и в настоящее время способствуют проведению псевдореференумов о присоединении на оккупированных территориях.

"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.

Ранее британская разведка сообщила, что ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли повлекли за собой существенные трудности для украинских вооруженных сил.

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Темы: Великобританияразведка
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