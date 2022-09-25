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Британская разведка: Мобилизацию могут использовать для усиления Росгвардии

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 09:30

Российские власти могут употреблять мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Об этом говорится в ежедневном отчете английской разведки, пишет "Европейская правда".

Известный русский националист, депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию русских вооруженных сил на Росгвардию.

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"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, испытывает особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и в настоящее время способствуют проведению псевдореференумов о присоединении на оккупированных территориях.

"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.

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Ранее британская разведка сообщила, что ракетные удары РФ по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли повлекли за собой существенные трудности для украинских вооруженных сил.

Темы: Великобританияразведка
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