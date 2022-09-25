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ЗСУ знищили 400 окупантів за добу – Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 09:41
ілюстративне фото ЗСУ

За добу 24 вересня Збройні сили України знищили чотири сотні окупантів, загальні втрати армії РФ сягнули 56700 осіб.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2275 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1368 (+7) од,
  • РСЗВ – 328 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
  • літаків – 259 (+4) од,
  • гелікоптерів – 220 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 241 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 130 (+4).

Вказано, що найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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Теми: війна
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