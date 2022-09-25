ЗСУ знищили 400 окупантів за добу – Генштаб
Неділя, 25 вересня 2022, 09:41
За добу 24 вересня Збройні сили України знищили чотири сотні окупантів, загальні втрати армії РФ сягнули 56700 осіб.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2275 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
- артилерійських систем – 1368 (+7) од,
- РСЗВ – 328 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
- літаків – 259 (+4) од,
- гелікоптерів – 220 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилаті ракети ‒ 241 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 130 (+4).
Вказано, що найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ