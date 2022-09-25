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ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 09:41
ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 24 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили четыре сотни оккупантов, общие потери армии РФ достигли 56 700 человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2275 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,
  • РСЗО - 328 (+1) ед,
  • средства ПВО - 171 (+1) ед,
  • самолетов - 259 (+4) ед,
  • вертолетов - 220 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10),
  • крылатые ракеты - 241 (+1),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,
  • специальная техника - 130 (+4).

Указано, что наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Темы: война
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