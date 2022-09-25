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Прем'єр Польщі: Режим Путіна слабшає з кожним днем, тому іде на ескалацію

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 10:15

Режим президент РФ Володимира Путіна слабшає, саме тому він іде на загострення конфлікту і найближчим часом можна очікувати ескалації агресії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, пише "Європейська правда" із посиланням на Польське радіо.

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає", - сказав Моравецький.

За його словами, послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася.

"Із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну", - сказав він.

Моравецький нагадав, що "Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу відправляли на фронт азіатські меншини з далеких російських республік".

За словами польського прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й "про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка".

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Нагадаємо, Польща та ще кілька країн ЄС вимагають посилити тиск на Росію в новому пакеті санкцій, який наразі узгоджується в Європейському Союзі.

Теми: ПольщаПутінвійна
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