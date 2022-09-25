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Премьер Польши: Режим Путина слабеет с каждым днем, поэтому идет на эскалацию

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 10:15

Режим президент РФ Владимира Путина ослабевает, поэтому он идет на обострение конфликта и в ближайшее время можно ожидать эскалации агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет", - сказал Моравецкий.

По его словам, послание Путина, в котором он объявил о мобилизации, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась.

"С самого начала вторжения весь мир смотрел на позор русской армии, полуизношенную технику минувшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они ехалина учения, а не на обычную войну ", – сказал он.

Моравецкий напомнил, что "Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, потому в первую очередь отправляли на фронт азиатские меньшинства из далеких российских республик".

По словам польского премьера, это свидетельствует не только о расистской политике Кремля, но и "о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка".

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Напомним, Польша и еще несколько стран ЕС требуют усилить давление на Россию в новом пакете санкций, который согласовывается в Европейском Союзе.

Темы: ПольшаПутинвойна
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