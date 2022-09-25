Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни знали результати "референдумів" ще на початку вересня – перехоплення

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 10:52
скріншот

Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових "референдумів" на окупованих територіях України ще на початку вересня, свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, і телефонні розмови жителів окупованих територій.

Джерело: СБУ

Деталі: Служба безпеки оприлюднила розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві "ЛДНР".

Дослівно: "Мені сестра зателефонувала: у них друзі, ну їх, виходить, куми... Дочка працює в міністерстві соціальної політики "ДНР". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня підписані були документи про входження "ДНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської області, входження їх до складу російської федерації". Усе.

Україна буде бити, відбивати. А ці будуть говорити про те, що це територія Росії і теж будуть гатити, і все. Ну, хто доведе - хто, де голосував, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не запитали, за людей усе вирішили. Життя, долі покалічили, поламали".

Теми: СБУРосіяокупаціяпропаганда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський

відеоМахачкала: на акції проти мобілізації сутички, протестувальники відбивають затриманих

Кирил заявив, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи"

Ще у трьох регіонах Росії підпалили військкомати - ЗМІ

відеоУ Дагестані спалахнули протести проти мобілізації, поліція почала стріляти

фотоНа окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай

Усі новини...
СБУ
У Дніпрі і Покровську викрили інформаторів окупантів – СБУ
СБУ встановила понад 4 тисячі організаторів псевдореферендумів
СБУ опублікувала дані 390 зрадників, які проводять "референдум" на окупованому Запоріжжі
Останні новини
23:47
На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент
23:35
Зеленський очікує плану допомоги кожному зі звільнених з полону
23:14
РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський
22:51
доповненоРосіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення – Генштаб
22:14
Захід вважає малоймовірним, але готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї - FT
21:56
фотоНа Донбасі продали Леніна: хтось заплатив більше 700 тисяч
21:50
Зеленський: Путін знає, що після "референдумів" переговори будуть неможливі
21:34
"Не думаю, що він блефує": Зеленський про ядерні погрози Путіна
21:24
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання – президент
20:40
Зеленський: Ми отримали NASAMS
Усі новини...