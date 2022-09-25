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Росіяни знали результати "референдумів" ще на початку вересня – перехоплення

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 10:52
Росіяни знали результати референдумів ще на початку вересня – перехоплення
скріншот

Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових "референдумів" на окупованих територіях України ще на початку вересня, свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, і телефонні розмови жителів окупованих територій.

Джерело: СБУ

Деталі: Служба безпеки оприлюднила розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві "ЛДНР".

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Дослівно: "Мені сестра зателефонувала: у них друзі, ну їх, виходить, куми... Дочка працює в міністерстві соціальної політики "ДНР". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня підписані були документи про входження "ДНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської області, входження їх до складу російської федерації". Усе.

Україна буде бити, відбивати. А ці будуть говорити про те, що це територія Росії і теж будуть гатити, і все. Ну, хто доведе - хто, де голосував, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не запитали, за людей усе вирішили. Життя, долі покалічили, поламали".

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Теми: СБУРосіяокупаціяпропаганда
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