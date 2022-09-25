Россияне знали результаты "референдумов" еще в начале сентября - перехват

Российские оккупанты "подвели" итоги фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября, свидетельствует информация, которая есть в распоряжении СБУ, и телефонные разговоры жителей оккупированных территорий.

Источник: СБУ

Детали: Служба безопасности обнародовала разговоры жителей временно оккупированных территорий, которые имеют родственников в "руководстве "ЛДНР".

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Дословно: "Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получается, кумовья... Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав российской федерации". Все.

Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить, что это территория России и тоже будут бить, и все. Ну, кто докажет - кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали".