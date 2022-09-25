Ворог масовано обстрілював Донеччину та Херсонщину – ОВА

Протягом доби 24 вересня російські окупанти масовано обстріляли Донецьку область та Херсонщину, є значні руйнування та поранені цивільні.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

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Одеська: сьогодні зранку Одесу було атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема. Інші деталі та наслідки уточнюються.

Запорізька: опівночі удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, було 10 прильотів, частину ракет збила пво. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Дніпропетровщина: 5 обстрілів Нікопольського району за ніч. Ворог ударив з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, понад 170 російських снарядів. Попередньо, — люди не постраждали. У трьох громадах понад 6 500 абонентів лишилися без світла. Аварійні бригади уже працюють над відновленням. У Нікополі пошкоджені кілька будинків та господарських споруд. У Марганці — газогін та електромережі. У Червоногригорівській громаді постраждали понад 10 приватних будинків та кілька соціальних об’єктів.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: за минулу добу ворог обстрілював Куп‘янський район, Чугуївський район, Красноградський район. За інформацію Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 2 людей.

Луганщина: за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган", та 2 склади з боєприпасами. Відбиті ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Уночі по позиціях захисників Луганщини ворог завдав 4 мінометних та артилерійських обстріли, 2 авіаудари. Окупаційні ЗМІ повідомляють про "явку на референдум" 45% виборців.

Донеччина: вночі — обстріли с.Диліївка Костянтинівської ВА. Зранку — два масованих обстріли Авдіївки. Пізно ввечері обстріл Красногорівки (зруйнована опорна школа). Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині 2 загиблих, 8 поранених цивільних. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Також є влучання у мережі водопроводу. Попередньо, — без постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Також вночі ворог завдавав ракетних ударів по береговій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. За інформацією ОК "Південь", 24 вересня у Миколаївському районі збито дрон-камікадзе "Шахід-136". Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, за минулу добу було обстріляно станцію Березнегувате, с. Висунь та околиці с. Лепетиха. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі — обстріли поза межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: ворог обстріляв Високопілля, Миролюбівку, Архангельське, Ольгине, Білоусове, Кар’єрне та Потьомкине. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені мирні жителі. Окупанти продовжують проводити в області псевдореферендум. Через низьку явку працівники "виборчих комісій" разом із озброєними військовими збирають підписи місцевих у місцях їх проживання. Людей змушують голосувати і за себе, і за всіх членів сім’ї, яких немає вдома. За інформацією ОК "Південь" уражено ворожу понтонну переправу в Новій Каховці, 2 скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію РЕБ в районі Крутого Яру, колону озброєння та техніки – у Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту. У Бериславському районі збито штурмовик Су-25.