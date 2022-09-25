Враг массированно обстреливал Донецкую и Херсонскую области - ОВА

В течение суток 24 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Донецкую область и Херсонщину, есть значительные разрушения и раненые гражданские.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской и Житомирской областях.

Одесская: сегодня утром Одесса была атакована вражескими дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет. Другие детали и последствия уточняются.

Запорожская: в полночь удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах города Запорожье и селе возле областного центра в Запорожском районе. По предварительной информации, было 10 прилетов, часть ракет сбила пво. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас известно о трех раненых. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Днепропетровщина: 5 обстрелов Никопольского района за ночь. Враг ударил из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах, более 170 российских снарядов. Предварительно, - люди не пострадали. В трех громадах более 6 500 абонентов остались без света. Аварийные бригады уже работают над восстановлением. В Никополе повреждены несколько домов и хозяйственных построек. В Марганце - газопровод и электросети. В Червоногригорьевской громаде пострадали более 10 частных домов и несколько социальных объектов.

Харьковщина: за минувшие сутки враг обстреливал Купянский район, Чугуевский район, Красноградский район. По информации Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями 2 человека.

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Луганщина: за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 26 ударов - подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Отбиты вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское. Ночью по позициям защитников Луганщины враг нанес 4 минометных и артиллерийских обстрела, 2 авиаудара. Оккупационные СМИ сообщают о "явке на референдум" 45% избирателей.

Донецкая область: ночью - обстрелы с.Дилиевка Константиновской ВА. Утром - два массированных обстрела Авдеевки. Поздно вечером обстрел Красногоровки (разрушена опорная школа). Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки в Донецкой области 2 погибших, 8 раненых гражданских. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате чего повреждены жилые дома. Также есть попадание в сети водопровода. Предварительно, - без пострадавших. Подробная информация уточняется. Также ночью враг наносил ракетные удары по береговой зоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. По информации ОК "Юг", 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136". Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, за минувшие сутки были обстреляны станция Березнеговатое, с. Высунь и окрестности с. Лепетиха. Информация о последствиях уточняется. Ночью - обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг обстрелял Высокополье, Миролюбовку, Архангельское, Ольгино, Белоусово, Карьерное и Потемкино. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые мирные жители. Оккупанты продолжают проводить в области псевдореферендум. Из-за низкой явки работники "избирательных комиссий" вместе с вооруженными военными собирают подписи местных в местах их проживания. Людей заставляют голосовать и за себя, и за всех членов семьи, которых нет дома. По информации ОК "Юг" поражена вражеская понтонная переправа в Новой Каховке, 2 скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 очага сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станция РЭБ в районе Крутого Яра, колонна вооружения и техники - в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста. В Бериславском районе сбит штурмовик Су-25.