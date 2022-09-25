Росія продовжує вбивати жителів Донеччини: 2 загиблих, 8 поранених
Неділя, 25 вересня 2022, 12:07
За добу 24 вересня через обстріли окупантів загинуло двоє мирних мешканців Донеччини, ще 8 дістали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 24 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення".
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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.